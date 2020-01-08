انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية 4.3% خلال نوفمبر

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية، انخفاضا بنحو 4.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس شهري.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، وصل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 125.12 نقطة، مقارنة بـ 130.71 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأرجعت الهيئة تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي؛ نتيجة انخفاض الإنتاج في نشاط التعديل واستغلال المحاجر (يشمل إنتاج النفط) بنسبة 4.1 بالمائة على أساس شهري.

وتراجع كذلك الإنتاج في نشاط الصناعات التحويلية بنحو 3.3 بالمائة، ونشاط إمدادات الكهرباء بـ 21.4 بالمائة.

وخلال الشهر السابق، سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة نمواً بنحو 7.5 بالمائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول بوصوله إلى 130.71 نقطة، مقارنة بـ 121.55 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

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