شركات طيران تُعلق رحلاتها إلى العراق وإيران

مباشر- إيناس بهجت: قرر عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية تعليق رحلاتها فوق المجال الجوي للعراق وإيران، عقب هجوم صاروخي إيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي لقصف بالصواريخ الباليستية، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، نقلاً عن وكالات الأنباء.

ويأتي الهجوم بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية.

وجاءت قرارات شركات الطيران بالتوازي مع تحطم طائرة ركاب أوكرانية فوق إيران، وعلى متنها 180 راكباً، وهي من نوع بوينغ 737.

وكان أول القرارات في تعليق الطيران من جانب وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي، وأعلنت في بيان لها أمس الثلاثاء عن وضع قيود على الطيران، تمنع شركات الطيران المدني الأمريكية من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج العربي وخليج عمان .

وتوالت بعدها قرارات شركات الطيران العالمية الكبرى بوقف مسار رحلاتها الجوية في تلك المنطقة مع تلك التوترات.

وقالت شركة فلاي دبي المملوكة لحكومة الإمارة، في بيان لها، إنها أوقفت الرحلات المتجهة إلى مدينة بغداد العراقية، بعد الهجوم الإيراني الأخير.

وأكدت أنها ستسير رحلاتها إلى البصرة والنجف هذا الصباح وفق الجدول المعتاد، مشيرة إلى أنها على اتصال مع السلطات المعنية وتواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وعلى ذات الصعيد، قال متحدث باسم مجموعة طيران الإمارات، إن الشركة قامت بإلغاء الرحلة "ئي كيه 943" من إمارة دبي إلى مدينة بغداد والرحلة "ئي كيه 944" من مدينة بغداد إلى إمارة دبي.

وعلقت شركة "طيران الخليج" البحرينية جميع رحلاتها للعراق من مساء الجمعة، وحتى إشعار آخر، بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل سليماني، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي عبر "تويتر".

وكشفت الخطوط الجوية الكويتية، عن أن رحلاتها إلى مدينة النجف الأشرف في جمهورية العراق الشقيقة، موقوفة منذ نحو أربعة أسابيع بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة وبناء على معايير -١.

وجاء ذلك منذ اندلاع أعمال العنف هناك، وسيستمر ذلك التوقف إلى حين استتباب الأمن من جديد هناك.

وفي بيان صحفي، قررت شركة مصر للطيران تعليق الرحلات المتجهة إلى بغداد بدءاً من اليوم وحتى الجمعة 10 يناير/كانون الثاني 2020.

وأرجع باسم عبدالكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، القرار إلى الظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الأربعاء، إنها تحول مسار جميع الرحلات الجوية بعيداً عن المجال الجوي الإيراني، وكذلك كانتاس الأسترالية، نقلاً عن رويترز.

بدورها أكدت الخطوط الجوية الماليزية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أنها ستتفادى المجال الجوي الإيراني، وهو الأمر ذاته الذي أعلنته شركة تشاينا إيرلاينز، أكبر شركة طيران في تايوان.

وتزامناً مع ذلك حذرت كل من الهند وباكستان مواطنيها من السفر إلى العراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل (روسافياتسيا) عن أنها تطلب من شركات الطيران الوطنية تجنب التحليق فوق المجال الجوي للعراق وإيران والخليج العربي وخليج عمان.

وعزت ذلك نظراً لوجود معلومات بشأن مخاطر أمنية قائمة على رحلات الطيران المدني العالمية.

وفي ظل ذلك قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إنها ستلغي رحلتها اليومية بين فرانكفورت وطهران بسبب الوضع في إيران وفقاً لرويترز.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها فوق المجال الجوي لإيران والعراق، لافتة لرويترز إلى أنه يجري تعديل خطط الطيران في الوقت الراهن وفقاً لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية وفي أنحاء العالم من أجل ضمان أعلى مستويات الأمان للرحلات.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن الخطوط الجوية الكورية ومثيلتها التايلاندية تتجنبان التحليق في المجال الجوي لكل من إيران والعراق حتى قبل الهجوم على قوات أمريكية.

وكشفت وكالة الأنباء "واع" في وقت سابق، أن 17 صاروخاً سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و5 صواريخ على مدينة أربيل، لكن لم تسفر سقوط الصواريخ عن أي خسائر ضمن القوات العراقية.

في الوقت ذاته، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية وأنه من الواضح أن كل شيء على ما يرام.

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