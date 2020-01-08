الكويت تكشف حقيقة اختراق وكالة الأنباء وانسحاب القوات الأمريكية

الكويت – مباشر: أصدر رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الأربعاء، إيضاحاً حول حقيقة اختراق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف طارق المزرم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم اختراق حساب الوكالة، منوهاً بأن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

جاء ذلك بعد نشر تغريدة بصفحة الوكالة بموقع التواصل- "تويتر" تفيد بتلقي وزير الدفاع الكويتي أحمد منصور خطاباً رسمياً من قائد معسكر عريفجان الأميركي يعلن سحب كل القوات الأميركية خلال 3 أيام من الكويت وهو ما تبين عدم صحته.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، تبني الحرس الثوري الإيراني هجوماً بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات للولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن الإدارة البحرية للولايات المتحدة جددت تحذيرها بشأن التهديدات من قبل إيران وحلفائها أمس الثلاثاء .

وأتت تلك الحادثة بعد أن أعلنت زارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون صباح يوم الجمعة الماضية، مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

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