العراق: إيران أبلغتنا قبل بدء هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية

مباشر: أصدرت القوات المسلحة العراقية بياناً بشأن الهجوم الإيراني على قواعد تضم عسكريين أمريكيين بالبلاد.

وذكر الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبدالكريم خلف، وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر موقع التواصل "تويتر"، أنه بعد منتصف الليل بقليل من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2020، تلقى العراق رسالة شفوية رسمية من قبل إيران، بأن الرد الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل.

وأضاف البيان، أن رسالة إيران ذكرت أن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق دون أن تحدد مواقعها، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته اتصل الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل وفي مواقع أخرى.

وتابع: "بالطبع كنا قد أنذرنا فور تلقينا خبر الهجوم القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، لم تردنا لحد اللحظة أي خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم تردنا رسميا الخسائر في جانب قوات التحالف".

وأكد الناطق الرسمي، أن القائد العام ظل يتابع التطورات منذ بدء الهجوم وإلى هذه الساعة، ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف، وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من أول ضحاياها.

وشدد بيان القوات المسلحة، على رفض العراق أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه، وبناءً عليه فإن الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق، وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض أبنائه للخطر.

ودعا العراق، بحسب بيان القوات المسلحة، الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية، وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة.

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