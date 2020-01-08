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إنفوجرافيك.. أسهم الأسمنت تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالسوق السعودي بـ2019

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مباشر ـ ثابت شحاتة: تصدر شركات الأسمنت المُدرجة بسوق الأسهم قائمة الأعلى ارتفاعاً خلال العام 2019.

وجاء سهم أسمنت اليمامة الأكثر ارتفاعاً خلال العام بنسبة 102.98 بالمائة، ويرصد الإنفوجرافيك التالي قائمة أعلى 10 أسهم ارتفاعاً بالسوق السعودي خلال 2019. 

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