هبوط قوي للعقود الآجلة لسهم بوينج بعد سقوط الطائرة الأوكرانية

مباشر: تراجعت العقود الآجلة لسهم بوينج بأكثر من 2 بالمائة في تعاملات ما قبل جلسة اليوم الأربعاء، بعد حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" اليوم للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الخميني الدولي في طهران.

وأكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مقتل كافة من كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في إيران والبالغ عددهم 176 شخصاً، مستشهداً بالمعلومات الأولية.

واستبعدت السفارة الأوكرانية في طهران أي شهبة لوقوع الحادث بسبب عمل إرهابي أو صاروخي، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية ستعلن سبب تحطم الطائرة.

وهبط سهم بوينج في تعاملات ما قبل جلسة اليوم في بورصة نيويورك بنحو 2.3 بالمائة لتسجل مستوى 329.50 دولار.