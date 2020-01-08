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أوكرانيا تكلف لجنة بالبحث الجنائي في حادث الطائرة المنكوبة

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أوكرانيا تكلف لجنة بالبحث الجنائي في حادث الطائرة المنكوبة أوكرانيا تكلف لجنة بالبحث الجنائي في حادث الطائرة المنكوبة

مباشر: كلف رئيس أوكرانيا، المدعي العام لأوكرانيا بفتح الإجراءات الجنائية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب تشكيل لجنة للتحقيق، في حادث الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وأن تضم اللجنة ممثلي الوكالات المدنية والطيران المسؤولين عن الطيران المدني.

وأكد زيلينسكي، في بيان على موقعه الرسمي، على ضرورة إجراء مراجعة صلاحية الأسطول المدني بالكامل، بصرف النظر عن الاستنتاجات المتعلقة بأسباب الكارثة في إيران.

وأشار الرئيس الأوكراني أن سفير وقنصل أوكرانيا في إيران بموقع الحادث، وأنه بصدد لنقل جثث القتلى، ويتوقف ذلك على موافقة السلطات الإيرانية للمغادرة.

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