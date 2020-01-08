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أوكرانيا تعلن جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة

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أوكرانيا تعلن جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة أوكرانيا تعلن جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة

مباشر: كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية عن جنسيات الركاب على متن الطائرة المنكوبة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي على موقعها الرسمي، أن الطائرة كانت تحمل 11 مواطناً أوكرانياً، 2 منهما ضمن الركاب، و11 آخرين في طاقم الطائرة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة كانت تحمل كذلك 63 مواطناً كندياً، و82 مواطناً إيرانياً، و3 مواطنيين ألمانيين، و10 مواطنين سويديين، و4 أفغانستانيين، و3 بريطانيين.

وتابعت الوزارة أنها تعمل في الوقت الحالي بتحديث تلك المعلومات من خلال عمليات البحث.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، مقتل كافة من كان على متن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران، مستشهداً بالمعلومات الأولية.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

ترشيحات:

رئيس أوكرانيا يؤكد مقتل كافة ركاب وطاقم طائرة "بوينج" المنكوبة

الخارجية الأوكرانية: الطائرة المنكوبة تحطمت بالقرب من طهران

وكالة: تحطم طائرة أوكرانية عقب إقلاعها من إيران

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