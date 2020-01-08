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البيتكوين تقفز أعلى 8 آلاف دولار مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

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البيتكوين تقفز أعلى 8 آلاف دولار مع تصعيد التوترات الجيوسياسية البيتكوين تقفز أعلى 8 آلاف دولار مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة أعلى مستوى 8 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عود الطلب على الأصول المشفرة.

وتتبعت عملة البتكوين خطى الذهب بالصعود لمستويات مرتفعة، استجابة لتصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم إيراني على قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

ونفذت إيران هجوماً على قاعدتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ في وقت مبكر من اليوم، وهو ما يأتي رداً على مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني" في الأسبوع الماضي.

وبعد أن اتخذت العملات الإلكترونية اتجاهاً هابطاً في نهاية عام 2019، عاودت الصعود مجدداً في تعاملات الأسبوع الثاني من العام الجديد.

وبحلول الساعة 9:34 صباحاً بنتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.1 بالمائة لتصل إلى 8314 دولار.

وارتفعت عملة الايثيريوم بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 144.1 دولار، بينما انخفض الريبل بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 0.2127 دولار.

وانخفضت عملة عملة تيثير بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1.00 دولار، في حين سجلت البيتكوين ارتفاعاً بنحو 0.7 بالمائة لتصل إلى 244.1 دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 218.733 مليار دولار مقابل 212.55 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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