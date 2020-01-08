التقاعد السعودية: يجب الإبلاغ عند تغير حالة المستفيدين من المعاش

الرياض – مباشر: طالبت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، اليوم الأربعاء، المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة؛ عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.

وقالت المؤسسة، وفقا لبيان لها اليوم، إنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي؛ حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

وأضافت "التقاعد"، أنه يجب الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الـ21 وحتى سن الـ26 بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.

ولفتت "التقاعد" إلى أنه يمكن للمستفيد أو الوكيل الإبلاغ عن التغير في حالة المستفيدين من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية، مع رفع المستندات الداعمة مثل وثيقة التخرج أو قرار التعيين أو عقد النكاح أو شهادة الوفاة، أو بزيارة أحد فروع المؤسسة المنتشرة حول المملكة.

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