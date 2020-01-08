أسعار المنازل البريطانية تسجل أعلى وتيرة صعود شهري بـ13 عاماً

مباشر: صعدت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة شهرية منذ أوائل عام 2007 خلال الشهر الماضي متجاوزة تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، أنها ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري، وهي أعلى وتيرة ارتفاع منذ فبراير/شباط 2007، ومقابل زيادة 1.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن أسعار المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سترتفع بنحو 0.6 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل البريطانية نمت بنحو 4 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ فبراير/شباط 2018، ومقابل زيادة 2.1 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 238.963 ألف جنيه إسترليني في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 234.886 ألف إسترليني في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أنه بالنظر إلى المستقبل، فيتوقع تراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي نوعاً ما في عام 2020 وهو ما يعني رؤية مزيد من أحجام المعاملات ونمو إضافي في الأسعار بفعل تحسن الأجور الحقيقية للأسر.

وبحلول الساعة 9:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3165 دولار.