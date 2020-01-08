الأسهم الصينية تتراجع بأكثر من 1% بعد الهجوم الإيراني

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 1 بالمائة في ختام جلسة اليوم الأربعاء، مع إطلاق إيران الصواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف القوات الأمريكية.

وأطلقت إيران هجوم بالصواريخ على القوات الأمريكية في العراق، رداً على مقتل قائدها العسكري "قاسم سليماني" في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالرد بقوة وسرعة على أيّ هجمة إيرانية، لكنه بعد التحرك الإيراني ذكر أنه يجرى حالياً تقييم الخسائر والأضرار.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع دعت الصين الولايات المتحدة إلى الحوار بدلاً من استخدام القوة لحل النزاعات الدولية.

وعلى الجبهة التجارية، من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين الاتفاق التجاري في الشهر الجاري، بعد أشهر من الخلاف والتي تسببت في أضرار جسيمة على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات بنك الشعب في الصين الصادرة أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنحو 12.3 مليار دولار ليصل إلى 3.108 تريليون دولار.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 1.2 بالمائة عند مستوى 3066.9 نقطة.

كما انخفض مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة 1.1 بالمائة عند مستوى 4112.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة عند مستوى 6.9412 يوان.