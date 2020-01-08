خطوة جديدة في عالم التصوير التليفوتوغرافي الفائق مع كاميرا COOLPIX P950 الجديدة من نيكون

أعلنت شركة نيكون الشرق الأوسط ش.م.ح اليوم عن إطلاق كاميرا Nikon P950 سهلة الحمل والتي توفر أداء تصوير تليفوتوغرافي فائق يتجاوز توقعات المستخدمين، وقد صُممت هذه الكاميرا الرقمية المدمجة سهلة الاستخدام والخالية من المتاعب لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بطول بؤري 2000 مم من تكبير بصري 83x فضلاً عن تزويدها بإمكانية وظيفة تقليل اهتزاز (VR) للحصول على لقطات ثابتة وتتميز بالقدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بنوعية 4K UHD، ومن المؤكد أن الهواة المحنكين الذين يشاركون في مراقبة الطيور / الحيوانات وعلم الفلك والطيران أو التصوير الرياضي سيحبون كاميرا التصوير التليفوتوغرافي الفائق هذه.

وفي هذا السياق، صرح ناريندرا مينون، العضو المنتدب لشركة نيكون الشرق الأوسط قائلاً "إن كاميرا COOLPIX P950 هي نموذج يجسد التكبير الفائق عالي القوة حيث توفر تجارب تصوير تتجاوز توقعات المستخدمين تتميز بدرجة عالية للغاية من التكبير وتعبيرات صور متعددة الاستخدام وسهولة الاستخدام.

الميزات الرئيسية لكاميرا Nikon P950

• أفضل من العين

تتمتع كاميرا P950 بطول بؤري يعادل 2000 مم، مما يجعلكم ترون أكثر مما تستطيع أن تراه العين المجردة مع خاصية التكبير البصري 83x. سيكون بإمكان المصورين الذين يحبون صور المناظر الطبيعية الواسعة الاستفادة من زاويتها الواسعة البالغة 24 مم لقدرات التصوير التليفوتوغرافي الفائق البالغة 2000 مم (المعادلة لصيغة 35 مم). يمكنكم مع كاميرا Nikon P950 الحصول على صور أكثر حدة وأكثر جمالاً مع الزجاج منخفض التشتت للغاية الفائق عالي الأداء المُستخدم والذي يوفر قدرة تصحيح إنحراف لوني فائقة.

بالنسبة للتصوير التليفوتوغرافي الذي من المحتمل أن يسبب حافة للصورة، فإن الكاميرا مزودة بميزة تقليل الاهتزاز البسري للكشف المزدوج مما يعني أنكم ستكونون قادرين على التصوير بتأثير تعويض يعادل سرعة مصراع بمقدار 5.5 توقف1 لتصوير متصل باستخدام التصوير التليفوتوغرافي المحمول باليد.

تحتاج أنواع معينة من الصور الكثير من الصبر وضبط الإعدادات، فعلى سبيل المثال، عند التقاط صورة للقمر الدموي، قد تتسبب أخطاء بسيطة في جعل الصورة تبدو في كرة صغيرة من الضوء بدلاً من التقاط صورة لليلة قمرية رائعة. إن مراقبي الطيور على دراية كذلك بالتحديات التي تنطوي عليها محاولة اقتناص لحظة عابرة عند ظهور طائر نادر، وذلك فقط لجعله يطير قبل أن تصبح الكاميرا جاهزة لالتقاط الصورة. وإدراكًا منا للتحديات التي قد يواجهها العديد من الهواة، فقد أصدرنا كاميرا P950 مع دقة 16.0 ميجا بكسل2، والتي تبسط هذه المسألة عن طريق السماح باختيار وضع القمر ووضع مشاهدة الطائر من قرص الوضع، والذي يحسن إعدادات الكاميرا من أجل التقاط هذه الأشياء محل الاهتمام.

لا تفوتوا فرصة التقاط الصورة مع سرعة ضبط البؤرة التلقائي المُحسنة في جانب التصوير التليفوتوغرافي وزيادة الذاكرة الفاصلة من أجل تصوير لحظات حاسمة سواء كان ذلك رؤية نادرة لحيوان منعزل أو طائر منعزل في منتصف الرحلة.

• البراعة وسهولة التحكم فيها باليد

يمكنكم التقاط أي لحظة بثقة كبيرة حيث تلتقط الكاميرا أفلام ذات دقة عالية للغاية وتجارب تصوير واقعية مع قدرات 4K UHD التي تتميز بها. يمكن للمصورين الذين يبحثون عن لمسة احترافية في سرد قصص الفيديو أن يتطلعوا إلى دمج فيلم فاصل زمني والذي يمكن إنشائه تلقائيًا من صور ثابتة تم التقاطها أثناء التقاط مؤقت الفاصل الزمني لإنتاج مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ تقريبًا.

تتوفر كذلك خاصية "التصوير بالتعريض الضوئي الطويل" و"التصوير المؤقت" وذلك للسماح بالتقاط صور للسماء بالليل والمناظر الليلية. يمكنكم الاستفادة من ميزة النسخة ذات الجودة الأفضل من الصور الثابتة والاحتفاظ بها نظرًا لأن الكاميرا تدعم صيغة3 NRW (RAW) المملوكة حصريًا لنيكون والتي تمكنكم من العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تأكدوا من قدرتكم على تحقيق الاتساق في مجموعة الصور الخاصة بكم من خلال زر التحكم التلقائي في التعرض - القفل / الضبط التلقائي للبؤرة - القفل (AE-L/AF-L) المُضاف. وتُعد هذه الميزة من المزايا المفيدة التي تتيح لكم قفل إعدادات البؤرة والتعرض لضمان الاتساق عند التصوير في الأوضاع شبه التلقائية. ويمكنكم استخدام هذه الميزة في صالحكم عند التقاط صور بانورامية.

• قابلية تشغيل مُحسنة لمتعة أكبر

توفر كاميرا P950 قابلية تشغيل مُحسنة حيث إنها مُزودة بوظائف التشغيل البديهية مع قرص جانبي / زر اختيار للبؤرة - البؤرة ودقة عالية للغاية وعدسة كاميرا إلكترونية OLED مقاس 0.39 بوصة 2359 نقطة مع مستشعر عين. وتمنح هذه الميزات المصورين درجة عالية من التحكم وتجعلها سهلة الاستخدام، مما يتيح التصوير بدون ضغوط.

تُزود الكاميرا أيضًا بشاشة TFT LCD مقاس 3.2 بوصة بزاوية متغيرة بحجم 921 ألف نقطة، مما يسمح بتعبيرات أكثر ابتكارًا مع مرونة التركيب.

يبلغ وزن الكاميرا 1005 تقريبًا ويشمل ذلك البطاريات بطاقة ذاكرة SD، وبذلك يمكنكم استخدام كاميرا للتصوير التليفوتوغرافي الفائق بسهولة ويسر إذ أنها مُصممة بإمكانية إمساك مُحسنة وراحة في الإمساك.

• ملحقات الكاميرا

يمكنكم تحقيق الاستفادة القصوى من الكاميرا من خلال الملحقات الاختيارية المتعددة المُضافة لها:

• يمكنكم تحقيق الإنتاج على الوجه الأكمل من خلال إطار الكماليات والذي يسمح بتركيب ملحقات مثل ميكروفون خارجي للسماح بتسجيل فيديو أفضل ورؤية DF-M1 Dot وذلك لالتقاط الأشياء البعيدة.

• جهاز تحكم عن بعد ML-L7 بنظام البلوتوث يفيد في التقاط الصور عن بعد فضلاً عن فعاليته في تقليل اهتزاز الكاميرا خلال التصوير التليفوتوغرافي أو التصوير الفلكي.

• يمكنكم مراقبة مشاريع التسجيل الخاصة بكم عن طريق ربط الكاميرا بشاشة خارجية مع مخرج HDMI الواضح الملحق بها.

• كما تدعم الكاميرا كذلك تطبيق SnapBridge ومن ثم يمكن مشاركة الصور عالية الجودة التي تلتقطونها باستخدام كاميرا نيكون على الفور على منصات التواصل الاجتماعي، تمامًا كما تفعلون مع الصور التي تلتقطونها باستخدام هواتفكم الذكية.

1 وفقًا لمعيار جمعية منتجات الكاميرات والتصوير، يُقاس عند حوالي 350 مم (يُعادل صيغة 35 مم)

2 يمكن تقليلها باستخدام معالجة الصور

3 لا يمكن تسجيل الصور بصيغة NRW (RAW) من خلال التصوير في وضع "ابتكاري" أو وضع "مراقبة الطيور" أو وضع "القمر" أو أي من أوضاع المشاهد. لا يمكن معالجة الصور بصيغة NRW (RAW) أو تعديلها في الكاميرا. يمكن معالجة الصور بصيغة NRW (RAW) وتعديلها عن طريق نسخها على جهاز كمبيوتر واستخدام برامج ViewNX-i أو Capture NX-D