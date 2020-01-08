الأسهم الأوروبية تنخفض في المستهل مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصعيد التوترات الجيوسياسية.

وشنت إيران هجوماً على قاعدتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ بالسيتية بعد مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني" إثر غارة جوية أمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

وفي أول رد فعل للرئيس الأمريكي على الهجمة الإيرانية، قال دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "كل شيء جيد"، موضحاً أنه يجرى حالياً تقييم الأضرار والخسائر.

وبالعودة إلى أوروبا، فيمن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون" مع رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، حيث من المقرر أن يبلغها بعدم اعتزام بريطانيا تمديد الفترة الانتقالية بعد البريكست لما بعد ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فإن طلبيات المصانع الألمانية تراجعت بشكل مفاجئ لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 415.6 نقطة، كما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 13138.7 نقطة.

بينما هبط المؤشر الفرنسي"كاك" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 5985.6 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني"فوتسي 100" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7547.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاَ 1.1136 دولار.