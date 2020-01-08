أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس أوكرانيا يؤكد مقتل كافة ركاب وطاقم طائرة "بوينج" المنكوبة

Google+ Print

مباشر: أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مقتل كافة من كان على متن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران، مستشهداً بالمعلومات الأولية.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

وقال "زيلينسكي" في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن الركاب وكذلك طاقم الطائرة قتلوا في حادث التحطم الذي وقع بالقرب من المطار.

وأوضح أن أوكرانيا تحاول تحديد ملابسات الحادث والحصيلة النهائية لعدد القتلى.

وتابع: "خالص التعازي لذوي وأصدقاء كل الركاب وطاقم الطائرة".

وأسفر حادث التحطم عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن التليفزيون الحكومي في إيران.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية