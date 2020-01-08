رئيس أوكرانيا يؤكد مقتل كافة ركاب وطاقم طائرة "بوينج" المنكوبة

مباشر: أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مقتل كافة من كان على متن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران، مستشهداً بالمعلومات الأولية.

وتعرضت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" للتحطم بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

وقال "زيلينسكي" في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن الركاب وكذلك طاقم الطائرة قتلوا في حادث التحطم الذي وقع بالقرب من المطار.

وأوضح أن أوكرانيا تحاول تحديد ملابسات الحادث والحصيلة النهائية لعدد القتلى.

وتابع: "خالص التعازي لذوي وأصدقاء كل الركاب وطاقم الطائرة".

وأسفر حادث التحطم عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن التليفزيون الحكومي في إيران.