الخارجية الأوكرانية: الطائرة المنكوبة تحطمت بالقرب من طهران

مباشر: أظهرت معلومات أولية حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، أنها تحطمت تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان على حسابها الرسمي في تويتر، اليوم الأربعاء، أن تحطم الطائرة كان بالقرب من مطار الإمام الخميني بطهران.

وأضافت الوزارة أن ممثلها أنه يجري تحقيقات من جنسيات الضحايا،

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، بالأمس، وناقشا، وفق الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني، ناقشا خلالها الوضع في منطقة الشرق الأوسط بعد هجمات على قوات التحالف في العراق والهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد.

اتفقا على أن أي خطوات عدوانية أخرى يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن قلقه إزاء احتمال تفاقم الوضع في العراق والمنطقة إذا غادرت القوات الأمريكية وقوات التحالف البلاد قبل الأوان.

كانت طائرة الركاب الأوكرانية تحطمت وعلى متنها 180 راكباً، وهي من نوع بوينغ 737.



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