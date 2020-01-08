السعودية.. الائتمان المصرفي يرتفع 5.3% بنهاية نوفمبر

الرياض – السيد جمال: سجل الائتمان المصرفي بالمملكة العربية السعودية نموا بنحو 5.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 77.42 مليار ريال، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.

ووصل إجمالي حجم الائتمان المصرفي بالمملكة، بحسب بيانات مؤسسة النقد، إلى 1.532 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.455 تريليون ريال في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.

وعلى أساس شهري، زاد حجم الائتمان بنحو 1.5 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول والبالغ خلاله 1.509 تريليون ريال، بارتفاع يبلغ 23.23 مليار ريال.

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي في المملكة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي؛ مع الزيادة في قيمة الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات – بنسبة 17.9 بالمائة تعادل 91.16 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.

وبلغت قيمة الائتمان طويل الأجل في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 601.34 مليار ريال، مقارنة بـ 510.18 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي.

وبالمثل، ارتفع الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 1.4 بالمائة إلى 231.78 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي، مقارنة بقيمته البالغة 228.57 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفض الائتمان قصير الأجل – أقل من سنة – بنسبة 2.4 بالمائة إلى 698.86 مليار ريال، مقارنة بقيمته في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي والبالغة 715.81 مليار ريال.

وخلال الشهر السابق، زاد الائتمان المصرفي في السعودية بنحو 4 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من 2019 على أساس سنوي، إلى 1.509 تريليون ريال، مقابل 1.451 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

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