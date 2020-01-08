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الإمارات تدعو إلى خفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط

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أبوظبي - مباشر: قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء: " من الضروري خفض التوترات الحالية والمثيرة للقلق في المنطقة".

وأكد أنور قرقاش في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خفض التصعيد حكمة وضرورة". 

وتابع: "المسار السياسي من أجل استقرار المنطقة أمر ضروري".

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي لقصف بالصواريخ الباليستية.

 وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق، محذراً واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الإيرانية.

وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ، عن الأضرار التي لحقت بالقوات الأمريكية في العراق جراء هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية: "كل شيء على ما يرام".

وأدانت العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة، إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.

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