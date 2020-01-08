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تراجع مفاجئ لطلبيات المصانع في ألمانيا خلال نوفمبر

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تراجع مفاجئ لطلبيات المصانع في ألمانيا خلال نوفمبر تراجع مفاجئ لطلبيات المصانع في ألمانيا خلال نوفمبر

مباشر: تراجعت الطلبيات الجديدة للمصانع في ألمانيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على عكس التوقعات، مع هبوط الطلب الخارجي.

وأعلنت هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن طلبيات المصانع تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري، مقابل صعود 0.2 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الطلبيات الجديدة للمصانع في ألمانيا سوف ترتفع بنسبة 0.2 بالمائة.

وجاء الهبوط المفاجئ لطلبيات المصانع الألمانية مع هبوط حاد للطلبيات الخارجية بنسبة 3.1 بالمائة، ورغم صعود الطلب المحلي بنحو 1.6 بالمائة.

وأظهرت البيانات انخفاض الطلبيات من منطقة اليورو بنسبة 3.3 بالمائة، بينما انخفضت الطلبيات من باقي الدول بنحو 2.8 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 6.5 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1152 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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