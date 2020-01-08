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تراجع الأسهم اليابانية بالختام مع تطورات بالشرق الأوسط

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تراجع الأسهم اليابانية بالختام مع تطورات بالشرق الأوسط تراجع الأسهم اليابانية بالختام مع تطورات بالشرق الأوسط

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، بعد التطورات في الشرق الأوسط على خلفية هجوم إيراني على قاعدة عسكرية أمريكية.

وابتعد المستثمرون عن حيازة الأصول الخطرة كالأسهم على خلفية تنفيذ إطلاق إيران هجوم بالصواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي التحرك الإيراني كرد فعل انتقامي على مقتل قائدها العسكري "قاسم سليماني" في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد هدد بالرد بقوة وسرعة على أيّ هجمة إيرانية، لكنه بعد التحرك الإيراني ذكر أنه يجرى حالياً تقييم الخسائر والأضرار.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 370 نقطة ليغلق عند مستوى 23204.8 نقطة.

كما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 بالمائة ليهبط إلى 1701.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند مستويى 108.40 ين.

مباشر (اقتصاد)

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