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هبوط عوائد السندات الأمريكية بعد هجوم إيران على قواعد أمريكية

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هبوط عوائد السندات الأمريكية بعد هجوم إيران على قواعد أمريكية هبوط عوائد السندات الأمريكية بعد هجوم إيران على قواعد أمريكية

مباشر: تراجعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة في أعقاب تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

واتجه المستثمرون لشراء سندات الخزانة الأمريكية والتي تعتبر أحد عناصر الاستثمار الآمن في الأسواق، ليتراجع العائد على هذه الديون مع حقيقة وجود علاقة عكسية بين السعر والعائد.

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق، رداً على مقتل قائد فيلق القدس "قاسم سليماني" في ضربة جوية أمريكية يوم الجمعة الماضي.

ويترقب المستثمرون مدى احتمالية وقوع مزيد من التصعيد بين الجانبين، وهو ما يهدد ثقة المستثمرين في الأصول الخطرة.

وبحلول الساعة 7:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس ليصل الى 1.789 بالمائة.

كما انخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين إلى 1.52 بالمائة، بينما تراجع العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عاماً ليصل إلى 2.269 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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