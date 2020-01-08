بعد الهجوم الإيراني.. .أسواق الخليج تتشح بالأحمر مع بداية التعاملات

مباشر- محمود جمال: هبطت أغلب مؤشرات البورصات الخليجية بشكل حاد التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء؛ متأثرة بفعل عودة المخاوف لدى المستثمرين من تصاعد الأجواء الجيوسياسية بالشرق الأوسط لا سيما بعد الهجوم الإيراني الأخير صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وكان الهجوم بمثابة ردت فعل من إيران على مقتل قائدها العسكري قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية بالعراق الجمعة الماضية.

وبحلول الساعة 07:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، سجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" تراجعاً بنسبة تقارب 0.92 بالمائة مع هبوط أسهم كبرى وفي صدارتها سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.73 بالمائة و"سابك" ومصرف الراجحي" بنسبة 0.46 بالمائة لكل منهما على الترتيب.

وهوى مؤشر بورصة الأسهم بدبي بنسبة 1.24 بالمائة بالغا 2712.81 نقطة، بعدما هبطت أغلب الأسهم الكبرى، واتخفض سهم سوق دبي المالي 2.2 بالمائة والإمارات دبي الوطني 1.93 بالمائة وأرابتك القابضة 1.64 بالمائة ودبي الإسلامي 0.55 بالمائة لتمحو بذلك البورصة أغلب مكاسبها 2020 مع استمرار التدافع للبيع والتخلص من المخاطرة بالأسهم الإماراتية.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.96 بالمائة مع تراجع سهم أدنوك للتوزيع وبنك أبوظبي الأول والدار العقارية واتصالات بنسبة 1.68% و1.45% و0.48% و0.37% على الترتيب.

في حين تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.27 بالمئة إلى 6113.49 نقطة مع هبوط سهم مشاريع 1.42 بالمائة، والمباني 0.55 بالمائة ووطني 0.28 بالمائة.

وفي قطر، هبط المؤشر للبورصة بنسبة 0.38 بالمائة مع انخفاض سهمي الإجارة القابضة وصناعات قطر بنسبة 1.59 بالمائة و0.76 بالمائة على الترتيب بفعل تأثر معنويات المتعاملين سلباً بالحادثة الإيرانية الأخيرة.

وفي تلك الساعة، انخفضت البورصة البحرينية وبورصة مسقط بنسبة 0.24 بالمائة و0.13 بالمائة على الترتيب مع تراجع أسهم مجموعة جي أف إتش المالية والبنك الأهلي المتحد والأنوار القابضة وعمان للاستثمارات.

وعلى المستوى الجيوسياسي بالمنطقة، اشتدت ردود الأفعال بين الويالات المتحدة الأمريكية وإيران وعلى وقع تلك التوترات وجهت الإدارة البحرية للولايات المتحدة أمس الثلاثاء جددت تحذيرها بشأن التهديدات من قبل إيران وحلفائها.

وأتت تلك الحادثة بعد أن أعلنت زارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة الماضية، مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

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