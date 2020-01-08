الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ونفذت إيران هجوماً على قاعدتين عسكريتين تابعين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ بالسيتية في وقت مبكر من اليوم، وهو ما يأتي رداً على مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد الدولي استهدفت خلالها "سليماني".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم أنه يجرى حالياً تقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية.

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1149 دولار كما لم يشهد تغييراً يذكر أمام الين الياباني مسجلاً 108.44 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3152 دولار لكنه ارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليصل إلى 0.9709 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 96.939.