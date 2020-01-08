"هدف": استفادة 56 ألف مواطن من بوابة "سُبل" خلال 2019

الرياض – مباشر: قال صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية "هدف"، إن أعداد المستفيدين من بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل) تجاوزت في العام 2019 أكثر من 56 ألف سعودي وسعودية.

وأضاف "هدف"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تمت الاستفادة من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها البوابة للطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، باعتبار أن البوابة تهدف إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق، مؤخرا، بوابة "سُبل" المطورة، والتي تساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

وتهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتتيح البوابة كذلك خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الارشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وأكد "هدف"، أن "سُبل" تساعد في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات.

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