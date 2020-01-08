السوق السعودي يخسر 70 نقطة بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في التعاملات المبكرة لجلسة الأربعاء تراجعاً بفعل هبوط جماعي لكافة المؤشرات قادها قطاع الطاقة والمواد الأساسية والبنوك.

وفي تمام الساعة10:30 بتوقيت الرياض تراجع المؤشر العام بنسبة0.76 بالمائة الى مستوى 8137.24 نقطة ليفقد نحو 70 نقطة من قيمته.

وشهدت التداولات كميات بنحو 41.41 مليون سهم وبقيمة 945.76 مليون ريال، موزعين على 38.74 ألف صفقة.

وتراجع أداء 178 سهماً تصدرهم سهم الدرع العربي بنسبة 3.08 بالمائة، ومهارة بنحو 2.83 بالمائة، كما تراجع أداء سهم الأهلي للتكافل بنسبة 2.79 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء 13 سهماً فقط على رأسهم سهم الكابلات السعودية المرتفع بنسبة 3.08 بالمائة، ومجموعة فتيحي بنسبة 2.56 بالمائة، والعبداللطيف بنسبة 1.81 بالمائة.

وكان أنشط الأسهم من ناحية التداولات سهم أرامكو السعودية من خلال تداولات بنحو 4.61 مليون سهم وبقيمة 157.215 مليون ريال.

وتراجع أداء كافة القطاعات تصدرهم الاعلام والترفيه بنسبة 2.23 بالمائة، كما تراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 1.05 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية انخفاضاَ بنحو 0.91 بالمائة، كما نزل قطاع الطاقة بنحو0.84 بالمائة.

و أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، بتراجع هامشي، في ظل تباين أداء القطاعات الكبرى، متراجعا بنسبة 0.09 بالمائة عند مستوى 8198.97 نقطة ليفقد نحو 7.16 نقطة من رصيده.

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