النفط يقلص مكاسبه لأقل من 1% بعد الهجوم الإيراني

مباشر: قلصت أسعار النفط وتيرة صعودها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الضربة الإيرانية لقواعد عسكرية أمريكية في العراق.

وقفز سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 71 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يقلص صعوده لأقل من 1 بالمائة لاحقاً.

وأعلنت إيران مسؤوليتها عن هجوم بصاوريخ باليستية استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق، رداً على مقتل قائد فليق القدس "قاسم سليماني" في ضربة جوية أمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تعرض القاعدتين لهجوم، لكنها لم تكشف مدى الخسائر نتيجة الحادث.

وبحلول الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر خام برنت القياسي تسليم مارس/أذار بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 68.87 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 71.75 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما زاد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 63.14 دولار للبرميل، بعد تجاوزه 65 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.