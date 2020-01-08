المواصفات السعودية: إدراج كافة المنتجات الخاضعة للوائح الفنية في "سابر"

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إدراج جميع اللوائح الفنية والمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة سابر قبل دخولها للسوق السعودي، لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وبيئته.

وأوضحت الهيئة بحسب ما جاء بوكالة الأنباء السعودية - واس أنها منذ إطلاق منصة سابر عمدت على تنظيم المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية، حيث تم إلزام المنشآت التجارية بـ 16 لائحة فنية معتمدة على مدار عام 2019م.

كما أشارت إلى أنه سيتم الإلزام بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للوائح الفنية المتبقية الملزم تسجيلها في منتصف يناير2020.

وبيّنت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وتسجيل شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

ترشيحات:

الجيش العراقي: لا خسائر في صفوفنا جراء الهجوم الإيراني

مسؤول أمريكي: "التمركز الأمني في الإمارات لم يتغير"

بعد هجوم إيراني على قواعد أمريكية.."ظريف": "نحن لا نسعى للحرب"

الولايات المتحدة الأمريكية تحظر الطيران فوق إيران والعراق وخليج عمان

"البنتاجون": "سنتخذ تدابير لحماية مصالحنا وحلفائنا بالشرق الأوسط"