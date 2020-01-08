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سعر الذهب يتجاوز 1600 دولار لأول مرة في 7 سنوات

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سعر الذهب يتجاوز 1600 دولار لأول مرة في 7 سنوات سعر الذهب يتجاوز 1600 دولار لأول مرة في 7 سنوات

مباشر: قفزت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء أعلى مستوى 1600 دولار لأول مرة في 7 سنوات، بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وردت إيران على مقتل قائدها العسكري "قاسم سليماني" بضربة جوية أمريكية، حيث استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في العراق بصواريخ بالسيتية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وأثارت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً مخاوف المستثمرين، ما دفع الذهب للصعود لأعلى مستوى منذ عام 2013.

وبحلول الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 1.03 بالمائة مسجلاً 1590.50 دولار، بعد أن تجاوز مستوى 1613 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 1590.26 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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