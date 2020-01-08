رغم نفي ترامب.. إيران تعلن مقتل 80 أمريكياً بهجمات صاروخية

مباشر: نقلت وكالات أنباء إيرانية عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني، أن القوات الأمريكية في العراق تكبدت خسائر فادحة جراء الهجوم بعشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن مسؤولاً في الحرس الثوري، كشف عن مقتل 80 فرداً من القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق، ونحو 200 جريح سقطوا حتى الآن، حيث تم إخلاء الجرحى مباشرة من هذه القاعدة بالمروحيات.

على الجانب الأخر، قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إن "كل شيء على ما يرام"، نافياً وجود أي خسائر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي "بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تقييمه للأضرار التي لحقت بالقوات الأمريكية في العراق إثر الهجوم: "حتى الآن جيدة جداً.. لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزاً جيداً في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد."

وأكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيدلي ببيان صباح اليوم الأربعاء لتوضيح ملابسات الهجوم.

وفي نفس السياق، ذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، إن العراق تعرض من الساعة 1.45 ولغاية الساعة 2:15 فجر اليوم، إلى قصف بعدد 22 صاروخاً.

وأضافت في بيان على نقلته وكالة الأنباء "واع"، "قد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و5 صواريخ على مدينة أربيل."

وتابعت أن الصواريخ جميعها سقطت على مقرات لقوات التحالف، كما لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية.

جاء ذلك بعد هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات للولايات المتحدة الأمريكية تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وأفاد البنتاجون، بأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراداً من قوات التحالف في قاعدة عين الأسد وأربيل.

وذكر البنتاجون في بيان قبل قليل، أنه نظراً للطبيعة الديناميكية للموقف، "سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفيها وشركائها.

وذكرت ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي تعرضت لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق محذرا واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الإيرانية.

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