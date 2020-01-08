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"ساتورب":أعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة 13 يناير

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"ساتورب":أعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة 13 يناير "ساتورب":أعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة 13 يناير

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "أرامكو توتال العربية للخدمات"، عن قيام شركتها الأم أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" بأعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة وذلك ابتداء من 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضافت الشركة وفقاً لبيان نشر على "تداول"، الأربعاء أنه من المخطط أن تعود معظم وحدات خط الإنتاج الثاني الى العمل في 29 فبراير/ شباط 2020

وتابعت الشركة أن عمليات الصيانة ستتم مع استمرارية عمل وحدات خط الإنتاج الأول للمصفاة بشكل طبيعي.

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