باركيندو: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة

مباشر: قال الأمين العام لمنظمة أوبك، إن إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة.

وأضاف محمد باركيندو وفقاً لوكالة رويترز، في تصريحات على هامش مؤتمر عقد في أبوظبي، أنه على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكد باركيندو أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال قدره 100 بالمائة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط نحو مليون برميل يومياً، بحسب رويترز.

كما أشار باركيندو إلى أن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق، محذراً واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الإيرانية.

وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن الأضرار التي لحقت بالقوات الأمريكية في العراق جراء هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية: "كل شيء على ما يرام".

وأدانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة، إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.

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ترامب بعد الهجوم الإيراني: "كل شيء على ما يرام"