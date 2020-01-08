الإمارات لا تتوقع نقصاً بإمدادات النفط..ما لم يحدث "تصعيد كارثي"

أبوظبي – مباشر: قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأفاد المزروعي، بأنه لا يتوقع نقصاً في إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق، بحسب "رويترز".

وقال وزير الطاقة الإماراتي، إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حالياً، وإن الإمارات لا تتوقع نقصاً في الإمدادات ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة وهو ما لا تتوقعه.

جاء ذلك بعد هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان قوات للولايات المتحدة الأمريكية تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وأفاد البنتاجون، بأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراداً من قوات التحالف في قاعدة عين الأسد وإربيل.

وذكر البنتاجون في بيان قبل قليل، أنه نظراً للطبيعة الديناميكية للموقف، "سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها."

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفيها وشركائها.

وذكرت وكالات أنباء عالمية وإيرانية محلية، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي تعرضت لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق محذرا واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الإيرانية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تم اطلاعه على تطورات الوضع في العراق.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى وجود مشاورات بين الرئيس الأمريكي وفريق الأمن القومي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن عدد الصواريخ وصل حتى الآن إلى نحو 12 صاروخاً بالستياً.

ترشيحات:

بعد هجوم إيراني على قواعد أمريكية.."ظريف": "نحن لا نسعى للحرب"

ترامب بعد الهجوم الإيراني : "كل شيء على ما يرام"

عاجل:أمريكا تحظر الطيران فوق إيران والعراق وخليج عمان

"البنتاجون": "سنتخذ تدابير لحماية مصالحنا و حلفائنا بالشرق الأوسط"

إيران تقصف القواعد الأمريكية في العراق بصواريخ باليستية