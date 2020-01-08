رئيس وزراء كردستان يقترح طرقاً لإلغاء التصعيد واحتواء الموقف

مباشر: قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إنه ناقش في اتصال هاتفي التطورات الحالية في العراق مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف مسرور بارزاني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه اقترح على وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية "طرقاً لإلغاء التصعيد واحتواء الموقف".

جاء ذلك بعد تبني الحرس الثوري الإيراني هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفا قوات للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وأفاد البنتاجون، بأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراداً من قوات التحالف في قاعدة عين الأسد وأربيل.

وذكر البنتاجون في بيان قبل قليل، أنه نظراً للطبيعة الديناميكية للموقف، "سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفيها وشركائها.

وذكرت وكالات أنباء عالمية وإيرانية محلية، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي تعرضت لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق محذراً واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الإيرانية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم اطلاعه على تطورات الوضع في العراق.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى وجود مشاورات بين الرئيس الأمريكي وفريق الأمن القومي.

وذكرت وكالات الأنباء، أن عدد الصواريخ وصل حتى الآن إلى نحو 12 صاروخاً بالستياً.

ويشهد العراق توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح الجمعة الماضي، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

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