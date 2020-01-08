بعد الهجوم الإيراني.. إلى أين تتجه بوصلة أسواق الخليج؟ (تحليل)

مباشر- محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تعود بورصات الخليج في جلسة اليوم الأربعاء إلى الخسائر المليارية وذلك بعد تصعيدًا جديدًا من قبل الجانب الإيراني ردًا على مقتل قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى لطهران أثر هجوم أمريكى أستهدفه الجمعة الماضية.

وجاء ذلك بعد تبني الحرس الثوري الإيراني هجوما صباح اليوم بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفا قوات للولايات المتحدة الأمريكية. و كانت الإدارة البحرية للولايات المتحدة أمس الثلاثاء جددت تحذيرها بشأن التهديدات من قبل إيران وحلفائها.

وأتت تلك الحادثة بعد أن أعلنت زارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة الماضية، مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وبنهاية جلسة أمس الثلاثاء تباين أداء بورصات الخليج حيث ارتفعت أسواق الإمارات بدعم الأسهم الكبرى بقطاع البنوك فيما تراجعت السوق السعودية بعد هبوط سهمي البنك السعودي البريطاني و"سابك".

توجه المستثمرين

قال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الفني بأسواق الأسهم أن الارتفاعات التي شهدتها بعض أسواق الخليج خلال جلستي الاثنين والثلاثاء كانت بتدخل واضح من مؤسسات حكومية وكانت تستهدف بذلك إعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب بأوضاع بورصات المال بالمنطقة.

وأوضح الفيلكاوي أن من أسباب الارتفاع السابق أيضا توجه بعض المحافظ الكبرى والتي لها دراية كاملة بالتعامل مع الأسواق في أوقات الاضطرابات إلى اقتناص الفرص المغرية التي وضحت بشكل كبير بعد هبوط أسواق الخليج في جلسة الأحد الماضي وخسارتها أكثر من ٥٥ مليار دولار.

وأكد أن جموع متابعي الأسواق الخليجية والعربية كان لديهم بعض القلق من ردة الفعل الإيراني على مقتل سليماني الذي تم يوم الجمعة الماضية.

ولفت إلى أن الاتجاهات الفنية للبورصات الخليجية اوضحت ذلك في جلسات الاسبوع.

وأشار إبراهيم الفيلكاوي إلى انه على المستوى الفني ومع عودة تصاعد الأحداث فجر اليوم والرد الإيراني على مقتل سليماني يؤكد عدم عودة المسار الصاعد للأسواق الخليجية الا بعد زيارة بعض المستويات الهامة.

وأكد أن من تلك المستويات بالنسبة للسوق السعودي فلابد من العودة للمستوى 7798 نقطة للعودة لمسار صاعد كذلك لابد للمؤشر العام الأول بالسوق الكويتي من زيارة مستوى 6180 نقطة.

وأكد على أن بعض المحافظ الاستثمارية ستسمر في مواصلة التجميع بالاسهم التشغيلية لأجل الحصول على التوزيعات رغم التصعيد السياسي الحاصل حيث أن تواجدهم بتلك الأسهم على الأسعار الحالية يعتبر مكسب لهم مع ارتداد مؤقت من الممكن أن نشهده بأسواق المنطقة الأسبوع القادم.

ارتفاعات مؤقتة

ومن جانبه، قال خبير أسواق الأسهم محمد عبد الهادي لـ"مباشر" إن الارتداده التي شهدتها الأسواق الخليجية كانت مؤقته نظرا لوجود تطورات مرتقبه كان متوقع أن تحدث نتيجه التوترات الجيوسياسيه الموجوده بالمنطقة.

وأشار إلى أن ذلك ملاحظ تماما من مطلع الأسبوع اتجاه المستثمرين العرب الآن إلي الاستثمار في كلا من النفط والذهب وبالتالي نجد ارتفاعات كبيره في هذان المجالان والتي توجد علاقه عكسيه بين الاستثمار في تلك المجالات والاستثمار في البورصة. مؤكدا أنه بالتالي آي ارتداد ه هي ارتداد ه بيع لا أكثر حتي تهداء الأخبار السياسيه في المنطقه

وفي صباح اليوم، ارتفعت أسعار النفط الأمريكي "نايمكس" بنحو 1.5 في المئة ليصعد إلى مستويات 64.5 دولارًا للبرميل، وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 1.7 في المئة بأكثر من 25 دولار ليصل إلى مستوى 1601 دولار للأوقية.

صعود تدريجي

توقع السيد أبو حليمة خبير أسواق المال لـ"مباشر" بعودة أداء الأسواق الخليجية للخسائر خلال جلستي الأربعاء والخميس مع تصعيد الأجواء الجيوسياسية.

ورجح أن يستمر التذبذب بأداء البورصات الخليجية خلال الاسبوع القادم حتي يظهر المحفزات الإيجابية التي تؤسس لمرحلة جديدة من الصعود التدريجي.

ولفت إلى أن الأسهم وصلت لمستويات مغرية للشراء، مشيرا إلى أنه خلال التراجعات المرتقبة ستحفز المستثمرين طويلي الآجل على اقتناص الفرص رغم عدم الإستقرار مع التفاؤل بنتائج أفضل للشركات التشغيلية والبنوك.

وأكد أن الأسواق الخليجة على موعد مع الانتعاش خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وذلك مع عودة تمركز المحافظ بالأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد.

وتوقع اتجاه المحافظ الأجنبية لضح المزيد من الاستثمارات في بورصة السعودية وذلك وسط التفاؤل بالنتائج السنوية وتوزيعات الأرباح مما يزيد الثقة في الاقتصاد السعودي.

ترشيحات:

الإمارات لا تتوقع نقصًا بإمدادات النفط..ما لم يحدث "تصعيد كارثي"

ترامب بعد الهجوم الإيراني : "كل شيء على ما يرام"

خام برنت يتجاوز مستوى الـ70 دولار للبرميل

الذهب بأعلى مستوى في 7سنوات..بعد هجوم إيراني على القواعد الأمريكية