رئيس وزراء اليابان يلغي زيارة إلى الشرق الأوسط

مباشر: نقلت وكالات أنباء، عن محطة أساهي التلفزيونية اليابانية اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء شينزو آبي ألغى خططا لزيارة السعودية والإمارات وسلطنة عمان مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت "رويترز" إلى أن وكالة كيودو اليابانية للأنباء، ذكرت أن آبي عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

في نفس السياق نقلت "رويترز" عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبقي على خططها لنشر قواتها في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، حتى في ظل التوترات المتزايدة بعد مقتل قائد عسكري إيراني في هجوم أمريكي.

وقال سوجا إن "طوكيو ستراقب الوضع عن كثب وتتخذ الاحتياطات اللازمة".

جاء ذلك بعد هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفا قوات للولايات المتحدة الأمريكية تبناه الحرس الثوري الإيراني.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق على إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وأفاد البنتاجون، بأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في قاعدة عين الأسد وإربيل.

وذكر البنتاجون في بيان قبل قليل، أنه نظرًا للطبيعة الديناميكية للموقف، "سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفيها وشركائها.

وذكرت وكالات أنباء عالمية وإيرانية محلية، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي تعرضت لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق محذرا واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الايرانية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تم إطلاعه على تطورات الوضع في العراق.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى وجود مشاورات بين الرئيس الأمريكي وفريق الأمن القومي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون"، أن عدد الصواريخ وصل حتى الآن إلى نحو 12 صاروخا بالستيًا.

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