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خام برنت يتجاوز مستوى الـ70 دولار للبرميل

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خام برنت يتجاوز مستوى الـ70 دولار للبرميل خام برنت يتجاوز مستوى الـ70 دولار للبرميل

القاهرة – مباشر: ارتفعت النفط الأمريكي "نايمكس" بنحو 1.5 في المئة ليصعد إلى مستويات 64.5 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 1.30 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وبالنسبة لخام برنت ارتفعت أسعاره في العقود الآجلة متخطيا مستويات الـ 70 دولار للبرميل بزياد 1.6 في المئة بحلول الساعة 1.30 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالات أنباء عالمية وإيرانية محلية، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي تعرضت لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق محذرا واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الايرانية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي "دونالد " تم إطلاعه على تطورات الوضع في العراق.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى وجود مشاورات بين الرئيس الأمريكي وفريق الأمن القومي.

وذكرت وكالات الأنباء، أن عدد الصواريخ وصل حتى الآن إلى نحو  12 صاروخا بالستيًا.

يشهد العراق توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح الجمعة الماضي، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، حيث أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى "خامنئي" للرد على الهجوم، فيما أدانت العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة، إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.

مباشر (اقتصاد)

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