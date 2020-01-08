الذهب بأعلى مستوى في 7سنوات..بعد هجوم إيراني على القواعد الأمريكية

القاهرة – مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 1.7 في المئة بأكثر من 25 دولار ليصل إلى مستوى 1601 دولار للأوقية، قبل ان تهدأ وتيرة صعوده إلى نحو 1.4 في المئة عند مستويات 1597 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

جاء ذلك بعد تبني الحرس الثوري الإيراني هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفا قوات للولايات المتحدة الأمريكية.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بقواتها المتواجدة في العراق على إثر هجوم إيراني بصواريخ باليستية.

وأفاد البنتاجون، بأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في قاعدة عين الأسد وإربيل.

وذكر البنتاجون في بيان قبل قليل، أنه نظرًا للطبيعة الديناميكية للموقف، "سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفيها وشركائها.

وذكرت وكالات أنباء عالمية وإيرانية محلية، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم وحدات من قوات الجيش الأمريكي تعرضت لقصف بالصواريخ الباليستية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باليستية على القواعد الأمريكية بالعراق محذرا واشنطن من عواقب الرد، بحسب وكالات الأنباء الايرانية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تم إطلاعه على تطورات الوضع في العراق.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى وجود مشاورات بين الرئيس الأمريكي وفريق الأمن القومي.

وذكرت وكالات الأنباء، أن عدد الصواريخ وصل حتى الآن إلى نحو 12 صاروخا بالستيًا.

ويشهد العراق توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح الجمعة الماضي، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، حيث أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى "خامنئي" للرد على الهجوم.

فيما أدانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة، إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.