ترامب: مقتل "سليماني"أنقذ حياة الكثيرين ومستعد للحرب إذا اقتضى الأمر

مباشر: قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة للحرب مع إيران إذا اقتضى الأمر ذلك، مشيراً إلى أن قتل "قاسم سليماني" أنقذ حياة الكثيرين.

وتأجج الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية غارة أمريكية على مطار بغداد أدت إلى مقتل "قاسم سليماني" رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه سيرد بقوة على أيَ هجوم لإيران، مشيراً إلى أنه سيخضع للقانون الدولي بشأن استهداف مواقع ثقافية إيرانية.

وكان ترامب صرح السبت أن الولايات المتحدة استهدفت 52 موقعًا إيرانيًا، بما في ذلك المواقع المهمة جدًا للثقافة الإيرانية وسوف تضربها إذا هاجمت إيران الأمريكيين ردًا على مقتل"قاسم سليماني".

وتعتبر مهاجمة المواقع الثقافية بمثابة خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن الوقت ليس مناسبًا لمغادرة العراق وذلك بعد أن دعا برلمان البلاد القوات الأجنبية للمغادرة.

وقال ترامب إن رحيل الولايات المتحدة من العراق سيكون خطأ لأنه سيعطي إيران موطئ قدم في البلاد.

وفي تصريحات له اليوم، قال وزير الدفاع "مارك إسبر" إنه لم يتلق أي طلب من الحكومة العراقية لسحب القوات الأمريكية، مضيفاً أن "سليماني" على بعد أيام فقط من مهاجمة القوات الأمريكية في العراق.