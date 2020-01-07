أخبار عاجلة

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات

Google+ Print
محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات

مباشر: تراجعت النفط لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية  تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء المخاوف الجيوسياسية، حيث يقوم المستثمرين بإعادة تقييم المخاوف المتعلقة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الذهب الأسود شهد مكاسب ملحوظة على مدى الجلستين الماضيتين على خلفية التوترات الجيوسياسية ليصل خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول كما بلغ خام نايمكس أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان.

وجاءت تلك المكاسب مع المخاوف من تصعيد النزاع الذي من شأنه تعطيل الإمدادات النفطية بعد مقتل الإيراني "قاسم سليماني".

وبالنسبة لإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فمن المتوقع أن يبلغ 29.50 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي بانخفاض 50 ألف برميل يومياً عن أرقام نوفمبر/تشرين الثاني بعد تعديلها، وفقاً لمسح أجرته وكالة رويترز.

وبالنظر إلى المخزونات الأمريكية من الخام، فمن المرجح أن تواصل الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاض 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر أن يفصح معهد البترول الأمريكي عن الأرقام الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القراءة الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط الماضي بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 62.70 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار الماضي بنحو 0.9 بالمائة ليهبط إلى 68.24 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 10-1-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 10-1-2020

8 الصبح - بلومبرج: تراجع التضخم يعكس جهود مصر في كبح جماح الأسعار

8 الصبح - بلومبرج: تراجع التضخم يعكس جهود مصر في كبح جماح الأسعار