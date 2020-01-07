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اليابان تُصدر مذكرة توقيف لزوجة "كارلوس غصن"

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اليابان تُصدر مذكرة توقيف لزوجة "كارلوس غصن" اليابان تُصدر مذكرة توقيف لزوجة "كارلوس غصن"

مباشر: أصدر المدعي العام في اليابان مذكرة توقيف لزوجة "كارلوس غصن" بعد أن هرب الأسبوع الماضي إلى لبنان.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أصدرت السلطات مذكرة توقيف ضد كارول غصن بزعم تقديمها شهادة زائفة خلال جلسة استماع للمحكمة في أبريل/نيسان الماضي.

وتتواجد "كارول غصن" في لبنان مع زوجها حالياً، وفقاً لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إلا أن "غصن" نفى أي تقارير تفيد بأن أفراد عائلته ساعدوه على الهروب من طوكيو الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعقد "غصن"مؤتمراً صحفياً في بيروت غداً الأربعاء لتوضيح أسباب هروبه إلى لبنان والكثير من التفاصيل حول قضيته.

وتسعى السلطات اليابانية جاهدة لاحتواء تداعيات هروب غصن ومعرفة كيف خطط لذلك.

ويوم الأحد ، قالت وزيرة العدل "ماساكو موري" إن غصن غادر البلاد بطريقة غير قانونية وغير عادلة.

ويأتي هروب "غصن" في نهاية الشهر الماضي قبل تقديمه للمحاكمة في اليابان بسبب اتهامات تتعلق بالفساد المالي.

مباشر (اقتصاد)

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