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"تل أبيض" السورية تستقبل العام الجديد بمفخخة وقتلى (صور)

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"تل أبيض" السورية تستقبل العام الجديد بمفخخة وقتلى (صور) "تل أبيض" السورية تستقبل العام الجديد بمفخخة وقتلى (صور)

جي بي سي نيوز:- قتل اثنان وأصيب أربعة آخرون بمنطقة تل أبيض السورية، صباح الأربعاء، جراء تفجير سيارة مفخخة، بحسب وزارة الدفاع التركية.

ونشرت الوزارة عبر تويتر صورا لمكان الانفجار، وسط ناحية سلوك، متهمة الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتنفيذه.

من جانب آخر، أفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى خمسة، فيما لم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وشهدت المنطقة خلال الشهرين الماضيين عدة تفجيرات، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، وسط محاولة الجيش الوطني السوري بالتعاون مع تركيا تحقيق الاستقرار لإعادة لاجئين إليها.

وتعد تل أبيض محورا أساسيا في عملية نبع السلام، التي أطلقتها أنقرة والمعارضة السورية ضد الوحدات الكردية و"قسد"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

— تنسيقية شباب تل أبيض (@mEfpJrduaURLpru) — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)

جي بي سي نيوز

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