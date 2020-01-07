محدث.. الذهب يواصل ارتفاعه عند التسوية لأعلى مستوى بـ7 سنوات

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب للجلسة العاشرة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل الصعود لأعلى مستوى في 7 سنوات مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط.

ويأتي أداء المعدن الأصفر اليوم، والذي يعتبر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، استمرارًا للمكاسب خلال الجلستين الماضيتين على خلفية مخاوف من نزاع جيوسياسي أوسع.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت الولايات المتحدة بشن غارة جوية على مطار بغداد تسببت في مقتل قائد عسكري في إيران، الأمر الذي أدى لتصعيد قوي في التوترات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع بالرد على أيّ هجمة إيرانية تستهدف قاعدة في الولايات المتحدة أو مواطن أمريكي.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، فيما نما نشاط الخدمات الأمريكي بأكثر من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.50 دولار ليصل إلى مستوى 1574.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان 2013.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1572.18 دولار للأوقية ليربح 6.44 دولار.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 96.996.