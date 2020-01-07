الخدمة المدنية السعودية تعلن خطط تحسين الأداء الوظيفي بالقطاع العام

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، عن عزمها بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنياً من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خدمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

وأشار وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، إلى أن تحديث البيانات المستمر تحدي لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة.

ولتحقيق المساواة تنوي الوزارة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تتم في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأشار الوزير إلى العمل على دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة عبر إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

وأفاد بأن استراتيجية وزارة الخدمة المدنية، تتضمن مشروع بناء مرصد القيادات النسائية يعمل على إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ومن خلال إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، تتطلع وزارة الخدمة المدنية لبناء قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك من خلال إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD، وتأهيل ما يقارب 200 موظف من الدفعة الأولى والثانية بشهادات عالمية احترافية معتمدة.

وتعمل الخدمة المدنية على الاستمرار والتوسع في تدريب موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية عبر برنامج "الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية" والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، منذ أن أطلقته الوزارة منتصف سبتمبر/أيلول 2019.

وكشف الوزير عن العمل على إطلاق برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي يهدف إلى إعداد أخصائيين في مجال إدارة التعويضات والمزايا في القطاع الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظف بشهادات عالمية احترافية معتمدة.

وأشار إلى العمل أيضا على إطلاق برنامج أخصائي تطوير المواهب بهدف إعداد أخصائيين في مجال تطوير المواهب في القطاع الحكومي وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظف بشهادات عالمية احترافية معتمدة.

وعبر القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي الخدمة المدنية، من المقرر أن تجري الوزارة استطلاع نتائج مشروع قياس الارتباط المهني (الوظيفي) عن السنة الثالثة (2019)، والذي يستعرض مدى رضى الموظف عن بيئة العمل من الجوانب النفسية، الاجتماعية، والمادية، عن طريق

مشاركة الموظفين في الاستبيان الذي تم اعداده وفقاً للممارسات عالمية، ويتم اعداد مقارنات معيارية للنتائج مع جهات أخرى محلية وعالمية مشابهة، وعقد ورش عمل لوضع التوصيات اللازمة لتحسين تلك النتائج.

ولفت إلى ان الوزارة ستطلق خلال العام الجاري المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار"، الرامية إلى تصميم وتطوير بوابة رقمية موحدة، تضم كافة خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية وأطرها التنظيمية، ومعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".

وأوضح أن المنصة تستهدف بخدماتها مسؤولي الموارد البشرية والموظف الحكومي بحزمة من الخدمات التشغيلية والتطويرية تبدأ من التعيين وحتى نهاية الخدمة بشكل إلكتروني.

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