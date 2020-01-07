لينكسيس تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض CES 2020

تعود شركة لينكسيس قسم الربط المنزلي لدى مجموعة “بلكين العالمية” و”فوكسكون إنتركونيكت تكنولوجي” للمشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 مع قائمة من الابتكارات الجديدة للمنازل الذكية تتضمن تقنيات الجيل الخامس لشبكات الاتصال إضافة إلى شبكة واي فاي من الجيل السادس وتقنيات المراقبة المنزلية.

الجاهزية للجيل الخامس

تقدم تقنيات الجيل الخامس للاتصال اللاسلكي سرعات اتصال فائقة تتيح تنزيلأ أسرع للمحتوى، وتختصر زمن الاستجابة لتحقيق موثوقية أعلى للشبكات، مع إمكانية توصيل مزيد من الأجهزة في آن واحد، وتعتبر تقنيات الجيل الخامس مثالية لإنشاء المدن الذكية بما تمتاز به من قدرة على دعم التحوّل الرقمي في قطاعات النقل والرعاية الصحية والتصنيع، من خلال هذا الجيل الجديد من الشبكات.

وتتصدر لينكسيس ثورة تقنيات الجيل الخامس من شبكات الاتصال، لا سيما في ظل الإقبال الواسع والمتزايد على تبني هذه الشبكات، إذ تقدم لينكسيس مجموعة من الأجهزة التي صمّمت لتسخير إمكانات أحدث تقنيات الشبكات الخلوية في خدمة المجتمعات الذكية.

تكشف لينكسيس خلال مشاركتها اليوم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن عدد من الابتكارات التي تعتزم الشركة طرحها في الأسواق بداية من مطلع موسم ربيع 2020 وتستمر حتى نهاية العام، وأهمها:

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نقاط اتصال الجيل الخامس الجوالة

بالاعتماد على أفضل تقنيات الاتصال اللاسلكي ومعايير واي فاي من خلال تقنيات الجيل الخامس وشبكات واي فاي من الجيل السادس، تقدم للمستخدم اتصالا سريعا ويسيرا في كل مكان، لاسيما مع منفذ USB الذي يتيح خاصية الشحن السريع، وبهذا تقدم نقاط اتصال الجيل الخامس الجوالة إمكانية تشغيل الأجهزة وابقائها على اتصال سواء في المنزل أو أثناء التنقل

جهاز مودم يدعم الجيل الخامس

إمكانية الاتصال عبر سرعات الموجة العريضة لتقنيات الجيل الخامس في المنزل، أضف إلى ذلك تقنية الربط الشبكي الذكي Intelligent Mesh™ مع أنظمة Velop من لينكسيس، وهو ما يزوّد المنازل بسرعات اتصال عالية دون انقطاع

أجهزة Velop 5G Mesh

تجمع هذه الأجهزة بين شبكات الجيل الخامس ومرونة تقنية Intelligent Mesh™ للربط الشبكي من “لينكسيس” وبين إمكانيات شبكات واي فاي من الجيل السادس AX/WiFi 6 من خلال تقديم جهاز “2 في 1” مودم وموجه في آن واحد، كما يعمل هذا الجهاز مع أنظمة Velop الأخرى من لينكسيس بما يعزز نطاق الربط الشبكي لتصل تغطيتها إلى جميع زوايا المنزل من خلال شبكة واي فاي مثالية

راوتر خارجي يدعم الجيل الخامس

اتصال سريع وفوري باستخدام تقنية الجيل الخامس وعبر تردد موجة مليمترية تتيح سرعة تصل إلى 10 جيجابت بالثانية وتدعم اتصالا فائق السرعة بالإنترنت.

الاستعداد للمستقبل مع شبكات واي فاي من الجيل السادس

تشهد عائلة منتجات لينكسيس بتقنيات واي فاي من الجيل السادس اليوم إضافة كلا من موجه للربط الشبكي ثنائي الموجة باستخدام واي فاي 6 “MR9600“ إضافة إلى نظام Velop عبر تقنية واي فاي 6 “AX4200″، لتقديم أسرع تقنيات الاتصال عبر معيار واي فاي وتقنية الربط الشبكي الذكي Intelligent Mesh™ والتي تتيح اتصالا أسرع بالإنترنت، وتعزز من نطاق التغطية، وتدعم الربط الشبكي الموثوق والسهل باستخدام واي فاي.

راوتر واي فاي 6 ثنائي الموجة MR9600

قدرات واي فاي 6 بسرعات أعلى بنحو أربع مرات، ونطاق أوسع وزيادة في السعة

دمح تقنية الربط الشبكي الذكي Intelligent Mesh™ من “لينكسيس” لتعزيز تغطية واي فاي مع عُقد Velop أو موجّهات Velop للربط الشبكي وفقا لتزايد احتياجات واي فاي

تقنية واي فاي 6 عبر 8-تيارات بث بسرعة تصل إلى 6000 ميغابت بالثانية (بث آنيّ مزدوج عبر تردات 2,4 غياهيرتز و5 غيغاهيرتز)

يتوفر في الأسواق في مارس 2020 “موعد إطلاق مبدئي”

نظام Velop عبر واي فاي 6 “AX4200”

خيار اقتصادي من نظام واي فاي 6 للربط الشبكي مع تقنية Intelligent Mesh™ مدمجة، وقدرات بلوتوث، وإعدادات متقدمة للأمن والحماية

نطاق تغطية يصل إلى 3000 قدم مربع لكل عقدة

تقنية واي فاي 6 عبر 8-تيارات بث بسرعة تصل إلى 4200 ميغابت بالثانية “ثلاثي الموجة: 2,4 غيغاهيرتز، 5 غيغاهيرتز، 5 غيغاهيرتز”

يكشف الستار عنه في الربع الثاني من العام 2020

تقنية استشعار الحركة واستكشاف التواجد في المركبات مع Linsys Aware

بالتعاون مع “أوريجن وايرلس” الشركة الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستشعار اللاسلكية، تعرض تحسينات جديدة لقطاعات الخدمات الصحية والتعزيزات الأمنية من خلال التعرف على الحركة ضمن المركبات، وتتبع حركة التنفس والنوم، وبرامج الكشف عن السقوط.

الحاضنات الصحية Wellness Pods

بالتعاون مع شركة “أوريجن وايرلس”، تتيح حاضنات “لينكسيس” الصحية معرفة المزيد حول الحال الصحية للمستخدم، وتستهدف أولئك الذين يرغبون بضبط حالتهم الصحية، أو متابعة الحالة الصحية لأحبائهم، لا سيما في ظل ارتفاع متوسط الأعمار بين السكان.

وقد صممت لتعمل بانسجام مع حلول عُقد Velop ثلاثية الموجة من “لينكسيس” وذلك خلال برنامج Aware من “لينكسيس”، لتتيح هذه الحاضنات فهما أفضل ومزيدا من الاطمئنان فيما يتعلق بتحديد أولويات الصحة ومتابعة الروتين اليومي، وتتبع نمط التنفس، وجودة النوم، واكتشاف حالات السقوط دون الحاجة إلى ارتداء أية أجهزة أو وضع أية كاميرات.

استشعار الحركة داخل المركبة

تعمل “لينكسيس” على تطوير تطبيقات Linksys Aware لاستشعار الحركة وتمكينها من مراقبة الحركة داخل المركبات، لمعالجة قضايا السلامة العامة مثل حالات ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في المركبات بدون رقيب خلال أوقات درجات الحرارة القصوى.

وباستخدام برنامج Linksys Aware المدمج، يعمل نظام التعرف على الحركة داخل المركبة من “لينكسيس” على استشعار التحرك أو التنفس أثناء توقف المركبة عن العمل، ليقوم بإخطار المستخدم/المستخدمين عند حدوث أية حركة أو تنفس، وذلك لتفادي وقوع أية مخاطر.