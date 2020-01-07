البرلمان الأسباني يصوت لصالح تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة "سانشيز"

مباشر: فاز رئيس الوزراء الأسباني "بيدرو سانشيز" بدعم النواب لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية بفارق صوتين فقط.

وصوت البرلمان الأسباني اليوم الثلاثاء بنحو 167 صوتًا لصالح لتشكيل ائتلاف و 165 صوتًا ضده، لينهي الجمود السياسي الذي استمر لأكثر من 8 أشهر.

ويرجع الفضل في فوز "سانشيز" بتصويت الثقة إلى امتناع 18 عضواً عن التصويت.

ويُعطي هذا التصويت الحق لـ"سانشيز" الذي يرأس حزب العمال الاشتراكي لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب اليسار المتطرف ""بوديموس".

وفشل "سانشيز" في كسب دعم البرلمان لتشكيل الحكومة الائتلافية خلال تصويت يوم الأحد الماضي حيث كان بحاجة إلى 176 صوتًا للأغلبية المطلقة، ولكنه حصل على 166 صوتًا مقابل 165 صوتًا.

وفي نوفمبر/تشرين الأول، فاز حزب العمل الاشتراكي في الانتخابات العامة لكن مع ذلك لم يحصد أغلبية مطلقة.