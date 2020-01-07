أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البرلمان الأسباني يصوت لصالح تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة "سانشيز"

Google+ Print
البرلمان الأسباني يصوت لصالح تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة "سانشيز" البرلمان الأسباني يصوت لصالح تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة "سانشيز"

مباشر: فاز رئيس الوزراء الأسباني "بيدرو سانشيز" بدعم النواب لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية بفارق صوتين فقط.

وصوت البرلمان الأسباني اليوم الثلاثاء بنحو 167 صوتًا لصالح لتشكيل ائتلاف و 165 صوتًا ضده، لينهي الجمود السياسي الذي استمر لأكثر من 8 أشهر.

ويرجع الفضل في فوز "سانشيز" بتصويت الثقة إلى امتناع 18 عضواً عن التصويت.

ويُعطي هذا التصويت الحق لـ"سانشيز" الذي يرأس حزب العمال الاشتراكي لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب اليسار المتطرف ""بوديموس".

وفشل  "سانشيز" في كسب دعم البرلمان لتشكيل الائتلافية خلال تصويت يوم الأحد الماضي حيث كان بحاجة إلى 176 صوتًا للأغلبية المطلقة، ولكنه حصل على 166 صوتًا مقابل 165 صوتًا.

وفي نوفمبر/تشرين الأول، فاز حزب العمل الاشتراكي في الانتخابات العامة لكن مع ذلك لم يحصد أغلبية مطلقة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

8 الصبح - الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يوجه جهود الحكومة في تدعيم منظومة الكهرباء في مصر

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يوجه جهود الحكومة في تدعيم منظومة الكهرباء في مصر

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

8 الصبح - الحكومة تعلن إنشاء البورصة المصرية للسلع للعمل على إيجاد سوق منظم للتداول

8 الصبح - الحكومة تعلن إنشاء البورصة المصرية للسلع للعمل على إيجاد سوق منظم للتداول