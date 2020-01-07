محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع تضاؤل المخاوف حيال التوترات في الشرق الأوسط والتصعيد الجيوسياسي.

وارتفع قطاع التكنولوجيا بنحو 1.3 بالمائة، كما زادت أسهم شركات النفط والغاز بنحو 0.5 بالمائة.

ويتماشى أداء السوق إلى حد كبير مع عدم وجود تطورات على الصعيد الجيوسياسي في أعقاب قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" في العراق.

وهبطت أسواق الأسهم على مدى الجلستين الماضيتين لكنها غيرت مسارها اليوم مع مرور يوم الإثنين بدون تصعيد جديد في التوترات.

وعلى الجبهة السياسية، فاز "بيدرو سانشيز" بدعم البرلمان الأسباني لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية بفارق صوتين فقط.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كما تسارع التضخم هناك لأعلى مستوى في 8 أشهر

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 417.6 نقطة.

وصعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 13226.8 نقطة.

في حين استقر المؤشر الفرنسي "كاك 40" عند 6012.3 نقطة، كما لم يشهد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني أي تغيير ليسجل 7573.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.1140 دولار.