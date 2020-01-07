نائب وزير الدفاع السعودي يسلم ترامب رسالة من خادم الحرمين

الرياض – مباشر: سلّم نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وغرّد الأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، قائلاً: "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاملاً رساله من سموه".

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدته: "كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية".

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