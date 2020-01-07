"إيلون موسك": نعتزم تصميم سيارة في الصين للبيع بالسوق العالمي

مباشر: قال رئيس ومؤسس "تسلا" إن شركته ستقوم بتصميم سيارة مستقبلية في الصين مخصصة للسوق العالمي.

وأوضح "إيلون موسك" خلال حفل تسليم أول سيارة "موديل 3" مصنعة في مصنع شنغهاي بالصين، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستفتح مركزًا للتصميم والهندسة في الصين، لكنه لم يحدد أي جداول زمنية لتنفيذ هذا الأمر.

وأكدت"تسلا" انها ستبدأ في إنتاج سيارة "موديل واي" في مصنع مدينة "شنغهاي" الصيني والذي يعد أول مصنع للشركة الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة.

وأضاف "موسك" أن "تسلا" تعتزم زيادة الاستثمار في الصين مع تصنيع سيارات "3" و"واي"والنماذج المستقبلية أيضًا في الصين.

وأضاف أن "تسلا" تسعى لإنشاء مركز للهندسة والتصميم في الصين؛ لتصميم سيارات أصلية من أجل الاستهلاك العالمي.

وكانت "تسلا" قد أعلنت أنها قامت بتسليم عدد سيارات يتجاوز التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، كما تحولت للربحية في الربع الثالث من 2019.