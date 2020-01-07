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نائب وزير الدفاع السعودي يُسلّم "ترامب" رسالة من خادم الحرمين

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الرياض – مباشر: سلّم نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد .

وغرّد الأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، قائلا: "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاملًا رساله من سموه".

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدته: "كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية".

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