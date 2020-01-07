أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
باب الخلق | فقرة الدكتور أشرف محرم و مشاكل خشونة الركب وتأكل الفقرات -
مساء dmc - كارمن سليمان والطفل "عمر مختار" في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - الطفل "عمر مختار" يبدع في عزف "قضية عم أحمد" على الهواء -
مساء dmc - الطفل عمر مختار يختار أغنية "أهواك" وكارمن سليمان تغنيها على الهواء -
مساء dmc - عمر مختار "أصغر عازف بيانو كفيف" -
مساء dmc - زهول رامي راضوان وهو بيسمع أغنية "لما تشوفك عيني" -
مساء dmc - مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي يتحدث عن أخر التطورات في الشأن الليبي -
وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

63% من الأردنيين يرون أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح

Google+ Print
63% من الأردنيين يرون أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح 63% من الأردنيين يرون أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح

جي بي سي نيوز :-  يرى 34 بالمائة من الأردنيين أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وفق نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حول مرور عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز.

كما رأى 63 بالمائة من العينة الوطنية أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح، و47 بالمائة من عينة قادة الرأي العام يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، و48 بالمائة من العينة يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

ويعتقد 75 بالمئة من العينة الوطنية و63 بالمئة من عينة قادة الرأي العام بأن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الخاطئ.

واحتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء حول قوانين الجنسية والاستثمار والعقبة والسير

بالفيديو والصور : التسجيل الكامل لجلسة الثلاثاء حول قوانين الجنسية والاستثمار والعقبة والسير

بالفيديو .. داعية أردني يتوفى خلال خطبته في جاهة بالكويت

بالفيديو .. داعية أردني يتوفى خلال خطبته في جاهة بالكويت

تعزيزات للنظام إلى ريف حلب.. وتوقع ببدء المعركة قريباً

تعزيزات للنظام إلى ريف حلب.. وتوقع ببدء المعركة قريباً

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي